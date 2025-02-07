鉅亨速報 - Factset 最新調查：智伸科(4551-TW)目標價調降至135元，幅度約6.25%
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 14:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對智伸科(4551-TW)提出目標價估值：中位數由144元下修至135元，調降幅度6.25%。其中最高估值160元，最低估值130元。
綜合評級 - 共有7位分析師給予智伸科(4551-TW)評價：積極樂觀5位、保持中立2位、保守悲觀0位。
智伸科(4551-TW)今(7日)收盤價為107元。近5日股價上漲0.97%，相關汽車工業近5日上漲0.62%，集中市場加權指數下跌0.89%，股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：智伸科(4551-TW)EPS預估下修至6.85元，預估目標價為152元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：智伸科(4551-TW)目標價調降至144元，幅度約5.26%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：智伸科(4551-TW)EPS預估上修至6.91元，預估目標價為144元
- 盤中速報 - 智伸科(4551)大漲7.18%，報112元
上一篇
下一篇