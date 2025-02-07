鉅亨速報 - Factset 最新調查：Uber Technologies Inc(UBER-US)EPS預估上修至2.46元，預估目標價為90.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 04:15
根據FactSet最新調查，共45位分析師，對Uber Technologies Inc(UBER-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.41元上修至2.46元，其中最高估值3.43元，最低估值1.37元，預估目標價為90.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.43(3.43)
|5.29
|6.56
|5.92
|最低值
|1.37(1.37)
|1.53
|1.87
|4.42
|平均值
|2.49(2.47)
|3.41
|4.31
|5.06
|中位數
|2.46(2.41)
|3.37
|4.2
|5.09
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|514.48億
|604.38億
|697.83億
|768.96億
|最低值
|454.49億
|521.46億
|567.83億
|707.73億
|平均值
|503.32億
|578.87億
|657.82億
|739.39億
|中位數
|504.70億
|582.27億
|663.07億
|744.34億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.86
|-0.29
|-4.65
|0.87
|4.56
|營業收入
|111.39億
|174.55億
|318.77億
|372.81億
|439.78億
詳細資訊請看美股內頁：
Uber Technologies Inc(UBER-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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