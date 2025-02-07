search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Uber Technologies Inc(UBER-US)EPS預估上修至2.46元，預估目標價為90.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 04:15


根據FactSet最新調查，共45位分析師，對Uber Technologies Inc(UBER-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.41元上修至2.46元，其中最高估值3.43元，最低估值1.37元，預估目標價為90.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.43(3.43)5.296.565.92
最低值1.37(1.37)1.531.874.42
平均值2.49(2.47)3.414.315.06
中位數2.46(2.41)3.374.25.09

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值514.48億604.38億697.83億768.96億
最低值454.49億521.46億567.83億707.73億
平均值503.32億578.87億657.82億739.39億
中位數504.70億582.27億663.07億744.34億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.86-0.29-4.650.874.56
營業收入111.39億174.55億318.77億372.81億439.78億

詳細資訊請看美股內頁：
Uber Technologies Inc(UBER-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSUBER

相關行情

台股首頁我要存股
Uber Technologies Inc69.998.55%

延伸閱讀


Empty