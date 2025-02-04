鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roblox公司RBLX-US的目標價調升至66元，幅度約4.76%
鉅亨網新聞中心 2025-02-04 20:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Roblox公司(RBLX-US)提出目標價估值：中位數由63元上修至66元，調升幅度4.76%。其中最高估值82元，最低估值34元。
綜合評級 - 共有32位分析師給予Roblox公司評價：積極樂觀20位、保持中立10位、保守悲觀2位。
Roblox公司今(4日)收盤價為70.68元。近5日股價上漲4.76%，標普指數下跌0.29%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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