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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roblox公司RBLX-US的目標價調升至62元，幅度約3.33%

鉅亨網新聞中心 2025-01-16 20:15


根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Roblox公司(RBLX-US)提出目標價估值：中位數由60元上修至62元，調升幅度3.33%。其中最高估值76元，最低估值26元。

綜合評級 - 共有33位分析師給予Roblox公司評價：積極樂觀22位、保持中立9位、保守悲觀2位。

Roblox公司今(16日)收盤價為63.74元。近5日股價下跌3.33%，標普指數上漲0.53%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股RBLX市場預估目標價

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