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鉅亨速報 - Factset 最新調查：菲利浦莫里斯國際(PM-US)EPS預估上修至7.05元，預估目標價為145.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 02:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對菲利浦莫里斯國際(PM-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.93元上修至7.05元，其中最高估值7.24元，最低估值6.72元，預估目標價為145.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.24(7.24)8.028.839.93
最低值6.72(6.72)7.258.369.93
平均值7(6.99)7.688.69.93
中位數7.05(6.93)7.718.69.93

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值404.78億435.62億452.93億497.76億
最低值384.09億401.15億449.60億497.76億
平均值395.57億422.61億451.26億497.76億
中位數394.34億423.60億451.26億497.76億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS5.165.835.815.02
營業收入286.97億313.46億315.29億350.60億

詳細資訊請看美股內頁：
菲利浦莫里斯國際(PM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPM

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