鉅亨速報 - Factset 最新調查：菲利浦莫里斯國際(PM-US)EPS預估上修至7.05元，預估目標價為145.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 02:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對菲利浦莫里斯國際(PM-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.93元上修至7.05元，其中最高估值7.24元，最低估值6.72元，預估目標價為145.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.24(7.24)
|8.02
|8.83
|9.93
|最低值
|6.72(6.72)
|7.25
|8.36
|9.93
|平均值
|7(6.99)
|7.68
|8.6
|9.93
|中位數
|7.05(6.93)
|7.71
|8.6
|9.93
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|404.78億
|435.62億
|452.93億
|497.76億
|最低值
|384.09億
|401.15億
|449.60億
|497.76億
|平均值
|395.57億
|422.61億
|451.26億
|497.76億
|中位數
|394.34億
|423.60億
|451.26億
|497.76億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|5.16
|5.83
|5.81
|5.02
|營業收入
|286.97億
|313.46億
|315.29億
|350.60億
詳細資訊請看美股內頁：
菲利浦莫里斯國際(PM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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