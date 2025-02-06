鉅亨速報 - Factset 最新調查：福特汽車(F-US)EPS預估下修至1.55元，預估目標價為10.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-06 20:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對福特汽車(F-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.65元下修至1.55元，其中最高估值1.94元，最低估值1.2元，預估目標價為10.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.94(2.04)
|2.28
|2.69
|0.9
|最低值
|1.2(1.2)
|1.34
|1.5
|0.9
|平均值
|1.51(1.63)
|1.67
|1.81
|0.9
|中位數
|1.55(1.65)
|1.63
|1.56
|0.9
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1,824.84億
|1,873.54億
|1,825.37億
|最低值
|1,745.28億
|1,582.98億
|1,667.83億
|平均值
|1,787.91億
|1,749.05億
|1,768.99億
|中位數
|1,785.76億
|1,781.45億
|1,791.39億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.32
|4.49
|-0.49
|1.09
|營業收入
|1,271.44億
|1,363.41億
|1,580.57億
|1,761.91億
詳細資訊請看美股內頁：
福特汽車(F-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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