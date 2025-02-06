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鉅亨速報 - Factset 最新調查：福特汽車(F-US)EPS預估下修至1.55元，預估目標價為10.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-06 20:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對福特汽車(F-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.65元下修至1.55元，其中最高估值1.94元，最低估值1.2元，預估目標價為10.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.94(2.04)2.282.690.9
最低值1.2(1.2)1.341.50.9
平均值1.51(1.63)1.671.810.9
中位數1.55(1.65)1.631.560.9

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值1,824.84億1,873.54億1,825.37億
最低值1,745.28億1,582.98億1,667.83億
平均值1,787.91億1,749.05億1,768.99億
中位數1,785.76億1,781.45億1,791.39億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-0.324.49-0.491.09
營業收入1,271.44億1,363.41億1,580.57億1,761.91億

詳細資訊請看美股內頁：
福特汽車(F-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSF

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