巧新董座黃聰榮接任雲科協進會理事長
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-06 17:32
巧新 (1563-TW) 董事長黃聰榮今 (6) 日接任雲林科技工業區廠商協進會理事長一職，未來將配合政府單位推動各項產業政策，讓會員廠商更及時瞭解最新的政策與法規，共同推動雲林科技工業區的繁榮與發展。
雲林科技工業區以雲林大北勢、竹圍子和石榴班等三處台糖農場做為科技工業發展基地，總占地面積約 592 公頃，是雲林縣重要的工業發展聚落之一。
雲科工業區廠商協進會自 2009 年成立以來，活動涵蓋勞安衛知識與實務分享、模範勞工表揚、ESG 等訓練課程舉辦等，為會員間的合作與發展創造良好環境，目前已有包括巧新、上銀 (2049-TW)、正新 (2105-TW)、建大 (2106-TW)、鈺齊 - KY(9802-TW)、南俊 (6584-TW)、金居 (8358-TW)、允強 (2034-TW)、貴美塗料、誌懋、旭然、艾杰旭等 66 家會員廠商，涵蓋金屬製品製造、精密機械、玻璃製造、化學材料製造、食品製造等各類產業。
黃聰榮表示，在接下來擔任第 11 屆雲科工業區廠商協進會理事長期間，除了分享巧新在全球汽車產業領頭深化推動全球 ESG 永續發展、產業鏈綠色轉型的經驗與實績外，將在過去歷屆理事長建構的深厚基礎上，配合政府單位推動各項產業政策，讓會員廠商能夠及時瞭解最新的政策與法規，解決廠商所面臨的問題，並透過交流凝聚全體會員的共識，發揮團結合作的精神。
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