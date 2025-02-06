巧新董座黃聰榮接任雲科協進會理事長

巧新 ( 1563-TW ) 董事長黃聰榮今 (6) 日接任雲林科技工業區廠商協進會理事長一職，未來將配合政府單位推動各項產業政策，讓會員廠商更及時瞭解最新的政策與法規，共同推動雲林科技工業區的繁榮與發展。

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黃聰榮表示，在接下來擔任第 11 屆雲科工業區廠商協進會理事長期間，除了分享巧新在全球汽車產業領頭深化推動全球 ESG 永續發展、產業鏈綠色轉型的經驗與實績外，將在過去歷屆理事長建構的深厚基礎上，配合政府單位推動各項產業政策，讓會員廠商能夠及時瞭解最新的政策與法規，解決廠商所面臨的問題，並透過交流凝聚全體會員的共識，發揮團結合作的精神。