【量大強漲股整理】台股攻勢再起，AR眼鏡題材股夯，該如何掌握?

鉅亨研報 2025-02-06 17:25

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觀察三大法人籌碼動向，外資「連 2 買」買超 29.77 億元；投信「連 2 買」，今日買超 27.86 億元；自營商（自行買賣）「連 2 買」買超 14.4 億元，合計三大法人買超 72.03 億元。

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美國股市昨日全數走高，儘管 (GOOG-US)Alphabet、(AMD-US) AMD 發布財報後暴跌， (NVDA-US) 輝達領軍之下，，費半指數大漲超 2%，表現最佳。那斯達克指數上漲近 0.2%，標準普爾 500 指數微升約 0.4%。道瓊工業指數漲幅超過 300 點。美國週三公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，今年 1 月民間企業就業人數經季節調整後增加 18.3 萬人，創去年 10 月以來最大增幅，凸顯就業市場穩定，進一步壓縮聯準會 (Fed) 降息空間。地緣政治局勢持續動盪，美國總統川普拋震撼彈，揚言美國要「接管」加薩，並再度呼籲巴勒斯坦人永久移出加薩走廊。川普此言帶來中東全面戰爭的風險，10 年期美債殖利率週三下跌 9 個基點，至 4.42%，為 2024 年 12 月以來的最低, 指標股輝達大漲 5.3%，(AVGO-US) 博通大漲 4.3%，(TSM-US) 台積電 ADR 漲 2.2%,AMD 崩跌 6.27%，Alphabet 下殺 7.29%，(AMZN-US) 亞馬遜下滑 2.43%,；台股方面，受美股大漲影響下，終場上漲 155.02 點或 0.67%，收在 23316.6 點，日 K 連 2 紅，持續站穩所有均線，雖然量縮至 3316.27 億元，外資連二買，台股吹起反攻號角下，個股將有機會延續買盤向上。

權值股方面，權王 (2330-TW) 台積電，上漲 0.45%，收在 1115 元，以 1120 元開出、上漲 10 元，不過隨後遇到賣壓，尾盤數度翻黑，不過尾盤爆出 3764 張買單，激勵股價終場上漲 5 元，收在 1115 元，低點墊高支撐，也收復所有均線之上；(2317-TW)鴻海，終場 1.17%、收在 173 元，日 K 連 2 紅，站上短期均線 5 日、10 日線之上，強勢反攻；IC 設計大廠 (2454-TW) 聯發科，盤中一度改寫新高紀錄，來到 1570 元，終場則是收在平盤價 1525 元，IC 設計龍頭 (2454-TW) 聯發科本週五將召開法說會，內外資法人看好聯發科受惠 AI（人工智慧）風潮，尤其在 DeepSeek 效應下，邊緣運算後市大好，可為 AI 裝置帶來可觀的換機潮，市場押寶本週五法說會行情。

股票，佳螢本周經濟日報冠軍股一檔接一檔噴出，機器人股 (6215-TW) 和椿，亮燈漲停! 再創波段新高! 來到 132 元大關! 佳螢會員暴賺 + 105%= 就是翻倍賺!

AI 題材 2025 年持續發燒，輝達執行長黃仁勳於 CES 演講時明確指出「機器人的 ChatGPT 時刻即將來臨」，特斯拉也計劃今年生產數千個人形機器人 Optimus，專家看好 AI 人型機器人題材，正是今年買盤主軸。

經濟日報冠軍股 (3645-TW) 達邁，AR 眼鏡人氣回籠，強噴漲停! 再創新高! 來到 77.9 元大關。

(3645-TW) 達邁，去年轉虧為盈，去年前三季營收 16.73 億元，稅後獲利 2.13 億元，每股稅後盈餘 1.61 元，達邁積極發展 AI 相關應用產品，為了業務拓展，達邁去年 11 月董事會決定投資 5 億元擴增產線，預計每年新增產能 600 噸，大約增加 20-25% 產能，預計新產線在 2026 年開始量產。

除了 DeepSeek 帶來的商機，另一方面，因駭客事件頻傳，資安成為市場剛性需求，也是資服股的亮點，昨日才在【股市期皇后中】點名預告的川普政策扶植股，(6112-TW) 邁達特，更是兩天噴出兩根漲停! 今天又再創新高! 佳螢也早造在經濟日報預告!

(6112-TW) 邁達特，領先預告後，再創波段新高! 57=>73.5，整整大漲近 2 根漲停，相中 AWS、微軟及 Google 等三大公有雲資料中心在台落地所衍生的企業用雲商機，繼 2024 年上半年正式獲得 Google Cloud 菁英級夥伴資格後，後續又拿到 AWS 遷移認證資格、近 70 張微軟專業證照，利多發酵，持續點火。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師