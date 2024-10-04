巧新將建再生鋁棒熔煉廠 偏打入半導體、重電供應鏈

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-04 10:14

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全球汽車輪圈領導廠商巧新 (1563-TW) 董事會決議投資成立子公司，將建置 6 萬噸再生鋁棒產能，藉此擴大再生鋁產品應用範疇，巧新目標，除了汽車，拓展至半導體、重電、航太和電輔車等產業供應鏈。

巧新規畫，子公司設立資本額為新台幣 5 億元，由巧新持有 80% 股權，子公司將投資建置再生鋁棒產能規模約 6 萬噸的熔煉廠，並擴大應用範圍，除了汽車，目標拓展至半導體、重電、航太和電輔車等產業應用範疇。

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據國外研究機構 Fortune Business Insights 研究報告指出，去年全球鋁市場規模為 2298.5 億美元，反映汽車製造商採用鋁原料來實現輕量化，以及再生產業和運輸產業的需求增加。

另根據 Kings Research 研究報告，全球再生鋁市場規模為 488.3 億美元，預計從今年起，以年複合成長率 6.13% 的速度成長，至 2031 年達 780.7 億美元，有助巧新再生鋁熔煉廠未來業務接單動能強勁。

巧新說明，旗下 100% 回收再利用的再生鋁料 RESAICAL®，因較原生鋁降低約 95% 碳排放優勢，符合全球減碳政策和 ESG 要求，目前部分月份使用再生鋁料生產占整體鋁料的使用率已超過 50%，並獲 7 家品牌車廠客戶認證與採用。