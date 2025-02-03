天豐新能源640MW雲林離岸風場 80座風機全數併網運轉

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-03 18:14

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天豐新能源與其在允能的合作夥伴今 (3) 日宣布，雲林 640MW 離岸風場正式全面運轉，風場 80 座風力發電機組均已安裝完成，並成功併網發電，每年供應的綠電量可滿足超過 60 萬戶台灣家庭的用電需求。

天豐新能源表示，雲林離岸風場為台灣規模最大的離岸風場之一，裝置容量達 640MW，每年可為超過 60 萬戶的台灣家庭供應綠色能源，風場每年發電量達 24 億度 (2400GWh)，除可滿足雲林 9 成非工業用的用電需求，每年更可減少 120 萬公噸的碳排量。

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雲林離岸風場總面積達 82 平方公里，共設有 80 座風機，發電電力經由雲林台西鄉與四湖鄉 2 座陸上變電站分別饋入電網。風場依照兩份 20 年期購售電合約，將電力供應給台電。

天豐新能源說明，風場從開發到建置由天豐新能源主導，預計今年 6 月正式商轉，並由達道爾能源負責後續技術營運管理。