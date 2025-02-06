慧榮去年營收獲利大成長 EPS 3.43美元 今年下半年估強勁復甦

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-06 14:07

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慧榮科技 (SIMO-US) 今 (6) 日公布財報，2024 年全年營收超過預期，達到 8.0355 億美元，年增 26%，毛利率也提升至 46.2%，全年稅後淨利達 1.1596 億美元，每單位稀釋之美國存託憑證盈餘 3.43 美元(約新台幣 113 元)。

展望第一季，慧榮預估，2025 年營收將介於 1 億 5,800 萬至 1 億 6,700 萬美元，較季減 12.5%~17.5%，毛利率介於 47% 至 47.5%。

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針對全年，慧榮認為，儘管消費性需求在今年上半年仍將維持疲軟，較原先預期更充滿挑戰，但受惠於新產品推出及與 OEM 客戶的新專案合作，今年下半年將迎來強勁復甦，並在 2025 年第四季營收推估達到接近 10 億美元的年度營收運行速度 (Revenue Run-Rate)。

慧榮科技去年第四季營收 1 億 9,116 萬美元，季減 10%，年減 6%，毛利率 47%，稅後淨利 3,090 萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證 (ADS) 盈餘 0.91 美元 (約新台幣 30 元)。

總經理苟嘉章表示，儘管 2024 年第四季消費市場充滿挑戰，公司營收仍達預期，毛利也進一步提升，整體全年營收也年增 26%，超越年初預期高標，此外，即使下半年市場表現疲弱，全年毛利率仍然大幅提升至 46.2%。

苟嘉章說，慧榮 2024 年下半年推出領先業界的 PCIe Gen5 SSD 控制晶片，並取得 4 家 NAND 大廠及多家模組廠的訂單，預計今年開始放量，儘管短期內消費市場仍充滿挑戰，公司將持續藉由擴展產品組合、開拓新市場，同時不斷提升在消費性、企業級、車用、工控和商用儲存市場佔有率，奠定未來長期成長的根基。

展望未來，苟嘉章表示，NAND 大廠的控制晶片外購訂單將帶來更多的營收和獲利，同時提升公司在行動通訊和 PC 市場的佔有率，今年成長動能主要來自幾項新產品的上市，包括 8 通道 PCIe Gen5 SSD 控制晶片已從 2024 年下半年開始出貨，適用於 AI 手機的 UFS 4.1 控制晶片將於今年下半年問市，而為主流市場開發的 4 通道 PCIe Gen5 SSD 控制晶片也預計於今年年底推出。