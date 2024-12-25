慧榮：明年下半年起有感復甦 NAND供需可望平衡

鉅亨網記者魏志豪 新竹 2024-12-25 16:01

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記憶體控制晶片大廠慧榮 (SIMO-US) 總經理苟嘉章今 (25) 日出席公益活動，會後表示，明年上半年需求仍相對疲弱，但明年下半年需求將會逐步有感復甦，整體 NAND 市場的供需狀態可望平衡、甚至小缺貨，看好 2026 年會是比較顯著成長的一年。

苟嘉章說，明年第一季還是處於淡季、需求相對低迷，但明年下半年起會逐漸恢復，尤其工控領域已低迷一年多的時間，從國際代理大廠的動態來看，明年第二季起需求會逐步恢復，後續消費性電子需求也會跟上，整體下半年會是緩慢有感的復甦。

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從 NAND 角度來看，苟嘉章認為，上半年因整體需求還是不好，價格會比較辛苦，但因各大原廠資本支出相當節制，預期下半年市場供需就會趨近於平衡、甚至小缺貨，主要受惠來自高密度的企業級 SSD 需求相當強勁，其會消耗相當多 NAND 產能。

針對 QLC 技術發展，苟嘉章看好，明年會是 QLC 滲透率大幅成長的一年，預期將在明年起扮演要角，並會在 2027 年大量釋放到市場，除 PC 品牌採用意願增加，也將陸續進入手機、資料中心等市場，有利 AI 發展，且客戶成本也相對降低。