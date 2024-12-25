慧榮捐贈內視鏡診療設備 助力新竹臺大分院醫療創新

鉅亨網記者魏志豪 新竹 2024-12-25 16:03

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全球 NAND 控制晶片大廠慧榮 (SIMO-US) 今 (25) 日宣布，捐贈內視鏡診療設備給新竹臺大分院，推動醫療創新並提升癌症病人的照護品質，本次捐贈的「經氣管內視鏡細徑超音波系統」與「經鼻咽喉內視鏡檢查系統」已正式投入使用，為肺癌與頭頸癌的早期診斷及治療提供關鍵技術支援，進一步提升醫療效率與病人舒適度。

慧榮總經理苟嘉章表示，癌症的早期診斷與精準治療是改善病人存活率與生活品質的關鍵。公司深切了解高科技醫療設備對精準治療的重要性，因此特別捐贈經氣管內視鏡細徑超音波系統與經鼻咽喉內視鏡檢查系統，攜手新竹臺大分院共同推動癌症診療。

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苟嘉章希冀，設備的投入能夠減輕病人的診療負擔和檢查時的不適感，並提升治療效率與精準度。同時，也期待這次合作能帶來深遠的影響，嘉惠更多病人及其家庭，為社會健康福祉貢獻更多力量。

新竹臺大分院院長余忠仁表示，胸腔介入醫學中心自 110 年設立以來，由胸腔內科與外科醫師組成的跨專科團隊持續推動胸腔醫學的創新發展，包括胸腔鏡微創手術、介入性支氣管鏡、肋膜腔鏡及影像導引介入性治療等。中心在提供高品質臨床服務的同時，也積極推動學研合作，發展低侵入性的治療模式，為病人帶來更多選擇。

余忠仁感謝此次慧榮的慷慨捐贈，為肺癌與頭頸癌照護升級計畫注入強大動能。醫院將持續結合智慧醫療，深化創新照護，期望為更多病人帶來福祉。

胸腔外科主任醫師楊順貿表示，新一代的經氣管內視鏡細徑超音波是呼吸介入診療的重要利器，能進入肺門深處進行腫瘤及淋巴切片，對於肺癌的分期提供更準確的判斷，並能提供檢體進行次世代基因定序 (NGS) 檢測，實現精準醫療。未來系統也可發展由細徑超音波置放微型放射治療粒子，在診斷的同時進行局部治療，為肺癌病人帶來嶄新希望。

耳鼻喉部副主任許雅晴醫師表示，電子式經鼻咽喉內視鏡已成為耳鼻喉科醫師的另一雙眼睛，過去僅能依賴反射光線在小小的鏡中看深入的構造，現在則可放大到高解析度的螢幕上，並搭配窄頻光波切換，偵測可能的病變。隨著本院診治與追蹤的病人數量持續累積與成長，完善的影像系統將進一步提升診斷與追蹤的準確度，病人亦能藉由影像的分享與說明得到完整的醫療資訊，建立良好的醫病溝通。