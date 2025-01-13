陸AI界拼多多「DeepSeek」官方App上線！網友：兩大優勢成ChatGPT最佳替代品

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-01-13 17:20

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近來在中國相當熱門的大模型 DeepSeek，終於在蘋果 App Store 上架應用程式「DeepSeek」，這款由 DeepSeek V3 模型支援的應用程式結合深度思考和聯網搜索兩大核心功能，支援使用者完成對話、語言翻譯、創意寫作、程式設計、解題、文獻解讀、旅行規劃等用途，相當於說是網頁版的各種功能都支援。

該 App 的商店頁面顯示，這是中國新創公司 DeepSeek 官方推出的 AI 助手，可「免費體驗與全球領先 AI 模型的互動交流」，使用開源的 DeepSeek-V3 大模型，多項性能指標對齊海外頂尖模型，可以用更快的速度、更加全面強大的功能答疑解惑，助力高效美好的生活。

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更重要的是，這款應用程式為免費，並被網友評價為「ChatGPT 最佳免費替代品之一」。

此外，跟網頁版本相比，應用程式還多了一個「拍照識文字」的功能，但僅支持識別文字，照片等其他東西就會解析失敗。

DeepSeek 應用程式背後的模型正是前段時間爆紅的 DeepSeek V3，是一個以 1/11 算力訓練超越 Llama 3 的模型，震撼整個 AI 圈。它是一個參數量為 671B 的 MoE 模型，啟動 37B，在 14.8T 高品質 token 上進行了預訓練。DeepSeek V3 大模型在上月 26 日正式對外發佈，並在 DeepSeek 開源社區收穫的廣泛好評。

在多項測評上，DeepSeek V3 達到了開源 SOTA，超越 Llama 3.1 405B，能和 GPT-4o、Claude 3.5 Sonnet 等 TOP 模型正面交鋒，且價格較 Claude 3.5 Haiku 還便宜，僅為 Claude 3.5 Sonnet 的 9%。

若要平衡性能和成本，這款應用程式也成了 DeepSeek 官方繪圖中唯一闖進「最佳性價比」三角區的模型。

公開資料顯示，在 DeepSeek 背後是量化私募巨頭幻方，也是大廠外唯一一家儲備上萬張輝達 A100 晶片的公司。