search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：譜瑞-KY(4966-TW)EPS預估上修至41.26元，預估目標價為793.5元

鉅亨網新聞中心 2025-02-06 08:13


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對譜瑞-KY(4966-TW)做出2025年EPS預估：中位數由40.95元上修至41.26元，其中最高估值50.44元，最低估值35.72元，預估目標價為793.5元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年
最高值50.44(50.44)59.99
最低值35.72(36.15)42.58
平均值41.32(41.87)50.06
中位數41.26(40.95)48.69

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年
最高值20,000,00023,273,000
最低值17,842,66018,862,990
平均值18,656,85020,851,090
中位數18,398,85020,707,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS25.7361.3566.2944.86
營業收入
(單位：新台幣千元)		13,769,07220,055,28419,994,64615,279,588

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4966/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
譜瑞-KY7262.69%
美元/台幣32.82-0.06%

延伸閱讀


Empty