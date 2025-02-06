鉅亨速報 - Factset 最新調查：譜瑞-KY(4966-TW)EPS預估上修至41.26元，預估目標價為793.5元
鉅亨網新聞中心 2025-02-06 08:13
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對譜瑞-KY(4966-TW)做出2025年EPS預估：中位數由40.95元上修至41.26元，其中最高估值50.44元，最低估值35.72元，預估目標價為793.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|最高值
|50.44(50.44)
|59.99
|最低值
|35.72(36.15)
|42.58
|平均值
|41.32(41.87)
|50.06
|中位數
|41.26(40.95)
|48.69
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|最高值
|20,000,000
|23,273,000
|最低值
|17,842,660
|18,862,990
|平均值
|18,656,850
|20,851,090
|中位數
|18,398,850
|20,707,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|25.73
|61.35
|66.29
|44.86
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|13,769,072
|20,055,284
|19,994,646
|15,279,588
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4966/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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