鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估下修至2.7元，預估目標價為110元
鉅亨網新聞中心 2025-02-05 14:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對宏捷科(8086-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.75元下修至2.7元，其中最高估值3.05元，最低估值2.51元，預估目標價為110元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|3.05(3.14)
|3.45
|4.91
|最低值
|2.51(2.51)
|1.92
|2.91
|平均值
|2.76(2.79)
|2.92
|3.73
|中位數
|2.7(2.75)
|3.06
|3.29
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|4,529,000
|4,956,000
|5,889,360
|最低值
|4,456,000
|3,899,280
|4,363,530
|平均值
|4,483,480
|4,564,440
|5,197,380
|中位數
|4,472,000
|4,610,720
|5,383,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|0.42
|0.07
|4.29
|3.75
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|2,723,100
|2,163,751
|4,716,021
|3,543,434
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8086/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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