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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：CNH Industrial NVCNH-US的目標價調升至14元，幅度約12%

鉅亨網新聞中心 2024-12-17 20:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對CNH Industrial NV(CNH-US)提出目標價估值：中位數由12.5元上修至14元，調升幅度12%。其中最高估值18元，最低估值10元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予CNH Industrial NV評價：積極樂觀11位、保持中立11位、保守悲觀0位。

CNH Industrial NV今(17日)收盤價為11.59元。近5日股價下跌12%，標普指數上漲0.35%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股CNH市場預估目標價

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CNH Industrial NV11.59-1.95%

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