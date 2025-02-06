鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿勒格尼技術公司ATI-US的目標價調升至73元，幅度約4.29%
鉅亨網新聞中心 2025-02-06 04:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對阿勒格尼技術公司(ATI-US)提出目標價估值：中位數由70元上修至73元，調升幅度4.29%。其中最高估值75元，最低估值70元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予阿勒格尼技術公司評價：積極樂觀10位、保持中立2位、保守悲觀0位。
阿勒格尼技術公司今(6日)收盤價為65.345元。近5日股價上漲4.29%，標普指數下跌0.49%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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