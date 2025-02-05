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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fair Isaac公司FICO-US的目標價調降至2090.5元，幅度約4.65%

鉅亨網新聞中心 2025-02-05 22:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Fair Isaac公司(FICO-US)提出目標價估值：中位數由2192.5元下修至2090.5元，調降幅度4.65%。其中最高估值2600元，最低估值918元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予Fair Isaac公司評價：積極樂觀9位、保持中立7位、保守悲觀4位。

Fair Isaac公司今(5日)收盤價為1809.7元。近5日股價下跌4.65%，標普指數下跌0.49%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股FICO市場預估目標價

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