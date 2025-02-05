鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fair Isaac公司FICO-US的目標價調降至2090.5元，幅度約4.65%
鉅亨網新聞中心 2025-02-05 22:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Fair Isaac公司(FICO-US)提出目標價估值：中位數由2192.5元下修至2090.5元，調降幅度4.65%。其中最高估值2600元，最低估值918元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予Fair Isaac公司評價：積極樂觀9位、保持中立7位、保守悲觀4位。
Fair Isaac公司今(5日)收盤價為1809.7元。近5日股價下跌4.65%，標普指數下跌0.49%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fair Isaac公司FICO-US的目標價調升至2250元，幅度約7.14%
- 為何好股票拿不住？可參考過去十年表現5支表現最佳股票的共通點
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Enphase能源ENPH-US的目標價調降至79元，幅度約4.82%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛迪生國際EIX-US的目標價調降至77.5元，幅度約5.49%
下一篇