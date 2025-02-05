鉅亨速報 - Factset 最新調查：超微半導體(AMD-US)EPS預估下修至4.73元，預估目標價為155.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-05 20:16
根據FactSet最新調查，共48位分析師，對超微半導體(AMD-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.86元下修至4.73元，其中最高估值7元，最低估值4.05元，預估目標價為155.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7(7)
|10
|10.26
|最低值
|4.05(4.05)
|4.99
|5.58
|平均值
|4.85(4.96)
|6.54
|8.16
|中位數
|4.73(4.86)
|6.44
|8.3
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|365.00億
|456.73億
|501.85億
|最低值
|300.90億
|345.95億
|369.67億
|平均值
|319.95億
|389.85億
|446.54億
|中位數
|319.28億
|388.53億
|463.86億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.06
|2.57
|0.84
|0.53
|營業收入
|97.63億
|164.34億
|236.01億
|226.80億
詳細資訊請看美股內頁：
超微半導體(AMD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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