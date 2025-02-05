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鉅亨速報 - Factset 最新調查：超微半導體(AMD-US)EPS預估下修至4.73元，預估目標價為155.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-05 20:16


根據FactSet最新調查，共48位分析師，對超微半導體(AMD-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.86元下修至4.73元，其中最高估值7元，最低估值4.05元，預估目標價為155.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值7(7)1010.26
最低值4.05(4.05)4.995.58
平均值4.85(4.96)6.548.16
中位數4.73(4.86)6.448.3

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值365.00億456.73億501.85億
最低值300.90億345.95億369.67億
平均值319.95億389.85億446.54億
中位數319.28億388.53億463.86億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS2.062.570.840.53
營業收入97.63億164.34億236.01億226.80億

詳細資訊請看美股內頁：
超微半導體(AMD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAMD

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