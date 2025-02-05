鉅亨速報 - Factset 最新調查：RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)EPS預估下修至26.33元，預估目標價為271.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-05 20:16
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)做出2025年EPS預估：中位數由26.75元下修至26.33元，其中最高估值36.43元，最低估值20.2元，預估目標價為271.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|36.43(36.43)
|43.78
|47.83
|最低值
|20.2(20.2)
|32
|37.14
|平均值
|26.75(27.46)
|36.74
|40.78
|中位數
|26.33(26.75)
|35.6
|38.12
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|123.16億
|124.77億
|127.41億
|最低值
|98.35億
|101.18億
|116.96億
|平均值
|109.60億
|114.55億
|122.77億
|中位數
|107.18億
|114.36億
|123.95億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|15.31
|-1.57
|-25.50
|52.27
|35.21
|營業收入
|51.55億
|52.68億
|50.49億
|90.91億
|113.83億
詳細資訊請看美股內頁：
RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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