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鉅亨速報 - Factset 最新調查：RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)EPS預估下修至26.33元，預估目標價為271.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-05 20:16


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)做出2025年EPS預估：中位數由26.75元下修至26.33元，其中最高估值36.43元，最低估值20.2元，預估目標價為271.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值36.43(36.43)43.7847.83
最低值20.2(20.2)3237.14
平均值26.75(27.46)36.7440.78
中位數26.33(26.75)35.638.12

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值123.16億124.77億127.41億
最低值98.35億101.18億116.96億
平均值109.60億114.55億122.77億
中位數107.18億114.36億123.95億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS15.31-1.57-25.5052.2735.21
營業收入51.55億52.68億50.49億90.91億113.83億

詳細資訊請看美股內頁：
RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRNR

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