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鉅亨速報 - Factset 最新調查：RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)EPS預估下修至31.52元，預估目標價為272.50元

鉅亨網新聞中心 2025-01-31 20:16


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)做出2025年EPS預估：中位數由32.93元下修至31.52元，其中最高估值37元，最低估值20.7元，預估目標價為272.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值37(37.41)43.7847.83
最低值20.7(20.7)3237.14
平均值30.33(30.98)36.7841.44
中位數31.52(32.93)35.640.4

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值123.23億128.87億127.41億
最低值98.35億107.03億116.96億
平均值111.26億116.38億122.18億
中位數110.03億117.66億122.18億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS15.31-1.57-25.5052.2735.21
營業收入51.55億52.68億50.49億90.91億113.83億

詳細資訊請看美股內頁：
RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRNR

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