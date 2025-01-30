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鉅亨速報 - Factset 最新調查：RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)EPS預估下修至32.93元，預估目標價為272.50元

鉅亨網新聞中心 2025-01-30 20:16


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)做出2025年EPS預估：中位數由33.48元下修至32.93元，其中最高估值37.41元，最低估值20.7元，預估目標價為272.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值37.41(37.41)42.9843.3
最低值20.7(30.54)3237.14
平均值30.98(33.97)36.7239.31
中位數32.93(33.48)35.637.5

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值123.23億128.87億116.96億
最低值98.35億107.03億116.96億
平均值111.54億116.87億116.96億
中位數110.03億117.66億116.96億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS15.31-1.57-25.5052.2735.21
營業收入51.55億52.68億50.49億90.91億113.83億

詳細資訊請看美股內頁：
RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRNR

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