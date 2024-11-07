鉅亨速報 - Factset 最新調查：RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)EPS預估上修至42.14元，預估目標價為286.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-07 18:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)做出2024年EPS預估：中位數由39.54元上修至42.14元，其中最高估值45.35元，最低估值32.99元，預估目標價為286.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|45.35(45.35)
|39.39
|45.24
|最低值
|32.99(32.99)
|33.36
|33.98
|平均值
|40.28(39.21)
|35.86
|38.4
|中位數
|42.14(39.54)
|36.08
|38.19
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|123.75億
|134.06億
|147.11億
|最低值
|97.82億
|99.94億
|104.71億
|平均值
|109.14億
|113.94億
|119.16億
|中位數
|106.99億
|112.93億
|113.76億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|16.29
|15.31
|-1.57
|-25.50
|52.27
|營業收入
|41.79億
|51.55億
|52.68億
|50.49億
|90.91億
詳細資訊請看美股內頁：
RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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