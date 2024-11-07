search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)EPS預估上修至42.14元，預估目標價為286.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-07 18:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)做出2024年EPS預估：中位數由39.54元上修至42.14元，其中最高估值45.35元，最低估值32.99元，預估目標價為286.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值45.35(45.35)39.3945.24
最低值32.99(32.99)33.3633.98
平均值40.28(39.21)35.8638.4
中位數42.14(39.54)36.0838.19

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值123.75億134.06億147.11億
最低值97.82億99.94億104.71億
平均值109.14億113.94億119.16億
中位數106.99億112.93億113.76億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS16.2915.31-1.57-25.5052.27
營業收入41.79億51.55億52.68億50.49億90.91億

詳細資訊請看美股內頁：
RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRNR

相關行情

台股首頁我要存股
RenaissanceRe Holdings Ltd277.93.20%

延伸閱讀


Empty