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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：沃達丰電信公司VOD-US的目標價調降至9.78元，幅度約4.18%

鉅亨網新聞中心 2025-02-05 20:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對沃達丰電信公司(VOD-US)提出目標價估值：中位數由10.21元下修至9.78元，調降幅度4.18%。其中最高估值18.2元，最低估值7.49元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予沃達丰電信公司評價：積極樂觀5位、保持中立8位、保守悲觀2位。

沃達丰電信公司今(5日)收盤價為8.2元。近5日股價下跌4.18%，標普指數下跌0.49%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股VOD市場預估目標價

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