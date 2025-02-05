鉅亨速報 - Factset 最新調查：沃達丰電信公司VOD-US的目標價調降至9.78元，幅度約4.18%
鉅亨網新聞中心 2025-02-05 20:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對沃達丰電信公司(VOD-US)提出目標價估值：中位數由10.21元下修至9.78元，調降幅度4.18%。其中最高估值18.2元，最低估值7.49元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予沃達丰電信公司評價：積極樂觀5位、保持中立8位、保守悲觀2位。
沃達丰電信公司今(5日)收盤價為8.2元。近5日股價下跌4.18%，標普指數下跌0.49%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：沃達丰電信公司VOD-US的目標價調升至11.68元，幅度約6.1%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：沃達丰電信公司(VOD-US)EPS預估下修至0.96元，預估目標價為11.64元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：沃達丰電信公司VOD-US的目標價調降至11.28元，幅度約3.4%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：沃達丰電信公司(VOD-US)EPS預估下修至0.85元，預估目標價為10.39元
上一篇
下一篇