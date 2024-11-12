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鉅亨速報 - Factset 最新調查：沃達丰電信公司(VOD-US)EPS預估下修至0.96元，預估目標價為11.64元

鉅亨網新聞中心 2024-11-12 22:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對沃達丰電信公司(VOD-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.97元下修至0.96元，其中最高估值1.2元，最低估值0.36元，預估目標價為11.64元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.2(1.2)1.411.521.43
最低值0.36(0.36)0.610.871.13
平均值0.91(0.91)1.051.221.3
中位數0.96(0.97)1.081.221.35

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值425.45億435.72億435.64億441.73億
最低值392.52億376.27億377.71億379.24億
平均值407.41億411.79億414.20億420.07億
中位數406.62億413.64億420.78億439.24億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.350.040.844.450.46
營業收入499.67億510.49億529.36億475.32億398.09億

詳細資訊請看美股內頁：
沃達丰電信公司(VOD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVOD

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