鉅亨速報 - Factset 最新調查：沃達丰電信公司(VOD-US)EPS預估下修至0.96元，預估目標價為11.64元
鉅亨網新聞中心 2024-11-12 22:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對沃達丰電信公司(VOD-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.97元下修至0.96元，其中最高估值1.2元，最低估值0.36元，預估目標價為11.64元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.2(1.2)
|1.41
|1.52
|1.43
|最低值
|0.36(0.36)
|0.61
|0.87
|1.13
|平均值
|0.91(0.91)
|1.05
|1.22
|1.3
|中位數
|0.96(0.97)
|1.08
|1.22
|1.35
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|425.45億
|435.72億
|435.64億
|441.73億
|最低值
|392.52億
|376.27億
|377.71億
|379.24億
|平均值
|407.41億
|411.79億
|414.20億
|420.07億
|中位數
|406.62億
|413.64億
|420.78億
|439.24億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.35
|0.04
|0.84
|4.45
|0.46
|營業收入
|499.67億
|510.49億
|529.36億
|475.32億
|398.09億
詳細資訊請看美股內頁：
沃達丰電信公司(VOD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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