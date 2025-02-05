〈台幣〉強升1.47角至32.838元 外匯局：近期有進場調節
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-05 18:35
近期台北匯市波動與台股同樣劇烈，新台幣今 (5) 日收在全日最高點 32.838 元，升值 1.47 角，台北外匯經紀公司成交值則縮至 8.44 億美元，中央銀行外匯局長蔡炯民直指，「近期市場有一點點供需失衡，確實 2 月以來央行有進場調節」。
新台幣今日以 32.92 元、升值 6.5 分開出後，終場來到全日最高價 32.838 元，高低價差 8.2 分，並未再見到 33 元價位。
蔡炯民表示，確實台北匯市前二天波動略大，最主要的影響因素是川普政策，再加上農曆年節休市，匯市恢復交易後補跟主要貨幣的走勢。
蔡炯民不諱言，近日市場「有一點點供需失衡」，使央行 2 月以來有進場調節，並再次強調，後續若匯市看到供需有失衡，央行還是會有些調節。
至於 33 元整數價位是否為楊金龍防線？蔡炯民解釋，「國際匯市的力量龐大，不可能定一個價格守在那邊」、「沒有人可以訂一個防線出來」，市場每個參與者都有心中的價格，是否需要避險也是看廠商自己的想法。
而今年匯市展望，蔡炯民認為，難以預期川普政策，挑戰比較多是一定的，但央行有足夠信心維持市場穩定；而聯準會目前釋出的訊息仍是處降息循環中，不至於因川普的政策變化快速轉變為升息。
另外，儘管我國晶片對美國順差確實很大，且整體經常帳順差短期也不會改變，但蔡炯民強調，去年下半年來央行是「阻貶」，即便川普加稅也純粹針對晶片，與新台幣匯率沒有太大的連結。
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