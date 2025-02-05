市場備貨力道強 晶技1月營收跨越11億元改寫3個月來新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-05 09:42

‌



頻率元件廠晶技 (3042-TW) 在包括車用電子等需求備貨需求強勁推升之下，初估 2025 年 1 月營收跨越 11 億元大關 ，可望達 11.4 億元，爲 3 個月來新高，並呈現月增及年增走勢。

法人估晶技 1 月營收跨越 11 億元，達 11.4 億元，月增 9.89%，年增 14.24%。同時，晶技在現階段的營運鎖定以 AI 生態系及車用電子應用爲雙主軸，晶技在海外的新增生產基地在 2024 年第四季起陸續投產，其中並以浙江寧波的晶創電子車用頻率元件生產最先投產，在印尼的新設置生產基地已進入投產。

‌



晶技 2024 全年營收達 126.72 億元，年增 16.79%，2024 年全年自結稅前盈餘 25.86 億元，年增 24.3%，每股稅前盈餘 7.54 元。由於晶技的有效稅率約 18%，法人推估全年每股稅後純益 6.18 元。

晶技 2024 全年營收達 126.72 億元，年增 16.79%。新設寧波車用元件專廠並已投產。

晶技現階段的營收以先進網通、AI 生態系及車用電子的三大主軸，晶技在海外的新增生產基地也將在第四季起陸續投產，其中並以浙江寧波的晶創電子車用頻率元件生產最先投產，而在印尼的新設置生產基地，則預計將在 2025 年首季投產。

晶技 2024 年全年營收達雙位數成長目標，2025 年營收將持續成長 5-10%，同時，對於晶技對車用電子應用也將站上 20% 以上的營收比重；晶技並以車用頻率元件占營收 35% 爲中長期目標。