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鉅亨速報

營收速報 - 台光電(2383)1月營收69.86億元年增率高達55.78％

鉅亨網新聞中心 2025-02-05 15:15


台光電(2383-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣69.86億元，年增率55.78%，月增率8.99%。

今年1-1月累計營收為69.86億元，累計年增率55.78%。

最新價為576元，近5日股價下跌-11.07%，相關零組件業下跌-6.97%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+139 張
  • 外資買賣超：-361 張
  • 投信買賣超：-65 張
  • 自營商買賣超：+565 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 69.86億 56% 9%
24/12 64.10億 49% 1%
24/11 63.36億 50% 9%
24/10 58.18億 34% -2%
24/9 59.41億 37% 3%
24/8 57.41億 48% -1%

台光電(2383-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為銅箔基板。黏合片。多層壓合板。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報1月營收台光電

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