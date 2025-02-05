營收速報 - 台光電(2383)1月營收69.86億元年增率高達55.78％
鉅亨網新聞中心 2025-02-05 15:15
今年1-1月累計營收為69.86億元，累計年增率55.78%。
最新價為576元，近5日股價下跌-11.07%，相關零組件業下跌-6.97%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+139 張
- 外資買賣超：-361 張
- 投信買賣超：-65 張
- 自營商買賣超：+565 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|69.86億
|56%
|9%
|24/12
|64.10億
|49%
|1%
|24/11
|63.36億
|50%
|9%
|24/10
|58.18億
|34%
|-2%
|24/9
|59.41億
|37%
|3%
|24/8
|57.41億
|48%
|-1%
台光電(2383-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為銅箔基板。黏合片。多層壓合板。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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