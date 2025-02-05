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鉅亨速報

營收速報 - 昇陽半導體(8028)1月營收3.60億元年增率高達46.4％

鉅亨網新聞中心 2025-02-05 16:17


昇陽半導體(8028-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣3.60億元，年增率46.4%，月增率1.85%。

今年1-1月累計營收為3.60億元，累計年增率46.4%。

最新價為119元，近5日股價下跌-5.67%，相關半導體業下跌-3.14%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-4064 張
  • 外資買賣超：-4000 張
  • 投信買賣超：+208 張
  • 自營商買賣超：-272 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 3.60億 46% 2%
24/12 3.54億 47% 1%
24/11 3.52億 46% 2%
24/10 3.45億 27% 10%
24/9 3.13億 23% 1%
24/8 3.11億 26% -1%

昇陽半導體(8028-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為晶圓再生及晶圓薄化代工服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報1月營收昇陽半導體

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