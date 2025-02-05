營收速報 - 昇陽半導體(8028)1月營收3.60億元年增率高達46.4％
鉅亨網新聞中心 2025-02-05 16:17
今年1-1月累計營收為3.60億元，累計年增率46.4%。
最新價為119元，近5日股價下跌-5.67%，相關半導體業下跌-3.14%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4064 張
- 外資買賣超：-4000 張
- 投信買賣超：+208 張
- 自營商買賣超：-272 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|3.60億
|46%
|2%
|24/12
|3.54億
|47%
|1%
|24/11
|3.52億
|46%
|2%
|24/10
|3.45億
|27%
|10%
|24/9
|3.13億
|23%
|1%
|24/8
|3.11億
|26%
|-1%
昇陽半導體(8028-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為晶圓再生及晶圓薄化代工服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- DeepSeek該怎麼See？ 野村：無損AI長多格局 台股基金「軟硬」可通吃
- 鴻海有機會？傳退出跟本田合併計畫 日產股價瀉快5% 本田應聲飆12%
- 東科-KY 1月營收8.5億元 年月雙減 仍創同期次高
- 研調：iPhone 15榮登2024年全球最暢銷智慧型手機
下一篇