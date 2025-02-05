AI加速普及 大牛股衝上漲停

永誠資產管理處 2025-02-05 16:53

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農曆年節後的台股，因 DeepSeek 風波以及關稅戰的影響，首日即以 800 逾點跌幅開啟蛇年，雖金融環境上面臨各項市場擔憂，但科技發展腳步不會停，只要有足夠成長及題材動能，個股就得以不畏盤跌，逆勢上漲。

今天來看到，股價大多時間表現溫吞，在今日上攻漲停之工業電腦大廠研華。在 DeepSeek 以相對低成本方式，強化市場對於 AI 推動速度預期後，目前尚未進入全面普及，同時相當吃重 AI 滲透率之產業，即成了最大受益者，包含邊緣 AI 之各種終端應用之需求，以及 AI PC 零組件等。對於市場加速導入 AI 之預期，使盤面資金擴散到了具備受惠條件之個股上，研華就是標準的例子之一。

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邊緣運算概念股相當多，通常若是因題材而拉動個股，中小型股表現空間會較大，但因研華在工業電腦的領先地位，使其更具推出結合 AI 功能之整合服務之實力，且其在先前已有針對邊緣 AI 需求，陸續推出運算效能之板卡及工業電腦系統等產品，因而在相關商機討論度提高後，吸引法人及市場短線資金進場。

再來，目前仍是 Q4 財報尚未公布之財報空窗期，可說是還處在所謂的” 作夢行情” 階段，因而具備產業話題之相關產品，若對於公司營運占比還不高，即代表未來成長空間大；這類型的產品結構，即是在未來多年若有機會搭上新成長趨勢，搭配比重迅速提高，將有利提高法人對於公司本益比評價的關鍵因素。

而籌碼面部分，也得以推敲在蛇年開始後，內資法人對其的偏好性。因在開市第一日，外資賣超台股 744 億元，當中勢必不少金額是從大型股上砍出，這在還沒收盤公布前就可以得知，畢竟農曆期間無法賣的得趁開始趕快賣掉，因此若能有其餘籌碼進場接收，當外資賣壓快速宣洩完畢後，便有更大反彈空間。

以外資佔研華持股比重將近 4 成，而投信只能不到 2% 來說，董監事及外資是研華的主要持股者，大部分不會輕易流動，而在開市第一日，外資賣超超過 1500 張同時，投信即入手超過 800 張，顯示內資雖未能全數吃下外資倒出籌碼，但持股比重增加之積極度相當明顯，這也是成為股價後續得以上漲的原因之一；類似的觀察方式，在盤中明顯有大量資金流動的過程，皆是值得參考的依據。

（文章來源：永誠資產管理處 江太壹分析師）

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