〈景氣燈號〉AI+年底效應帶動 12月景氣再亮紅燈 綜合分數為4個月來最高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-05 18:00

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國發會今（5）日發布 2024 年 12 月景氣對策信號綜合判斷分數為 38 分，較上月增加 4 分，景氣燈號轉呈紅燈，為去年 8 月以來的紅燈再現，且分數為 4 個月來最高。國發會指出，主要受惠 AI 應用需求強勁，年底旺季需求、農曆春節前備貨效應，帶動生產、銷售及信心面等燈號分數增加。

對於景氣燈號再次轉為紅燈，是否顯示景氣過熱，國發會經濟發展處處長邱秋瑩表示，AI 產業確實有點過熱現象，但今年後續要再密切關注川普 2.0 的相關貿易政策，是否對產業鏈有負面影響。她指出，目前國內經濟仍持續成長，動能呈現穩健，凡是紅燈或黃紅燈以上，都算趨於穩健。

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觀察景氣對策信號綜合判斷分數去年 12 月分數為 38 分，較上月增加 4 分，燈號轉呈紅燈。9 項構成項目中，工業生產指數、製造業銷售量指數均轉呈紅燈，批發、零售及餐飲業營業額轉為黃紅燈，製造業營業氣候測驗點轉呈綠燈，分數各增加 1 分；其餘 5 項燈號維持不變。

景氣指標上，領先指標不含趨勢指數為 100.43，較上月下滑 0.76%，7 個構成項目經去除長期趨勢後，5 項較上月下滑，分別為外銷訂單動向指數、建築物開工樓地板面積、製造業營業氣候測驗點、股價指數、實質貨幣總計數 M1B；其餘 2 項則較上月上升，分別為實質半導體設備進口值、工業及服務業受僱員工淨進入率。

同時指標不含趨勢指數為 105.20，較上月上升 0.61%。7 個構成項目經去除長期趨勢後，5 項較上月上升，分別為工業生產指數、實質機械及電機設備進口值、實質海關出口值、製造業銷售量指數、工業及服務業加班工時；其餘 2 項較上月下滑，分別為電力 (企業) 總用電量、批發、零售及餐飲業營業額。