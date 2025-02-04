轉職潮湧現！年後履歷開啟數激增24% 來這找工作送1萬還抽台積電股票

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-04 12:36

‌



2025 農曆年後第一個開工日，台股交易首日雖然重挫逾八百點，但依然澆不息轉職熱度，1111 人力銀行資料庫統計，今年 1 月工作機會有高達 79.2 萬個，年成長 16%，其中以餐飲服務業、不動產、醫療相關、住宿服務等行業，合計開出 16 萬 9 千個工作機會，且農曆年後的履歷開啟數相較於年前，明顯成長 24%，1111 人力銀行推出「找工作送 1 萬再抽台積電股票」活動。

今年農曆年收假日為 2 月 2 日 (初五)，網站瀏覽數突破 250 萬大關，創下自 2022 年初五同日以來新高；又觀察農曆年後的履歷開啟數相較於年前，明顯成長 24%，又進一步分析履歷開啟的求職者年齡分布，以 21-25 歲占比最高 (27.2%)，其次是 26-30 歲 (24.3%)。說明社會大眾看好景氣往上走，就業市場機會多、選擇多，觸動年輕族群族勇敢大膽的展開轉職行動。

‌



從履歷開啟狀況可以看出，不只求職者態度比往年積極，有計畫徵才的企業也選擇提前布局，目前網站上的工作機會數達到將近 80 萬筆，較 2024 年成長 16%，可以觀察到徵才端與求職端因為需求明確，不約而同加快求才與求職的腳步，並沒有受到農曆春節 9 天長假影響。

1111 人力銀行公關經理曾仲葳表示，農曆年後工作機會多，但競爭者也多，近年企業的人才需求已逐漸從硬技能轉向軟實力，根據 1111 人力銀行調查數據顯示，工作態度（82.2%）是企業在招聘過程中最重視的特質，其次是溝通能力（81.9%）、團隊合作精神（70.8%）、抗壓能力（69.6%）以及學習能力（69.5%）。建議在面試時，宜強調所具備的從業優勢以及穩定性，讓自己成為企業組織內穩定堅實的勞動力，才有機會獲得應試官青睞，從眾多的競爭者當中脫穎而出。

為了支持求職者順利找到工作並穩定就業，1111 人力銀行特別推出「找工作送 1 萬再抽台積電股票」活動，展現對求職者的全力支持。無論是新、舊會員，只需投遞履歷並成功錄取後「到職回報」，任職滿 3 個月且經審核通過，即有機會獲得 1 萬元久任獎金大紅包。無論打工或全職工作，皆符合申請條件。