昕力資訊攜手林聲文化 打造全台首座 AI 智慧文化園區

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-05 12:41

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昕力資訊 (7781-TW) 林聲文化聯手投入台南市北區「大銃段觀光藝文商業專用區」開發案，打造全台首座結合 AI 與綠電的文化園區，此專案由昕力資訊負責建置園區的軟體科技平台全系統，簽約金額達 5 億元，將成為台灣文化產業數位轉型的新典範，台南市政府也特別在日前舉辦簽約儀式。

昕力資訊姚勝富董事長代表出席，在台南市長黃偉哲見證下，由林聲文化趙忠傑董事長和臺南市文化局林韋旭副局長簽訂合約，也是國內首次將 AI 科技全面導入文化場域，昕力資訊將運用其在人工智慧與數位轉型的專業技術，為園區打造全方位的智慧化體驗。

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昕力資訊將運用其所擅長的 AI、大數據分析、能源管理等領域的專業技術，為園區打造匯集智慧數位管理、綠色節能於一體的全方位解決方案，昕力計畫導入自我研發的 ESG 系列產品，透過 AI 賦能，園區將實現自動化控制、智慧電力調度等功能，大幅提升能源使用效率，確實降低碳排放足跡，幫助園區全面掌握碳排放數據，制定科學的碳減量計畫，實現碳中和目標，也為今後計劃性的大型開發案結合最新科技立下最佳典範。

林聲文化趙忠傑董事長表示，林聲文化很榮幸有機會為台南市打造嶄新的文化廊帶，園區佔地 2.25 公頃，總投資金額將達 75 億元，預計 4 年內完成第一期工程，將以東方文化為特色，預計進駐超過 2,500 件東方藝術藏品，特別是夏荊山居士的博物館級畫作，期盼帶動台南的城市觀光效益。

趙忠傑也提到，超過 1 萬平方公尺的藝文展演營運空間，也提供了市民假日休閒的好去處，包括多元化的設施，如博物館、藝文研發辦公室、購物中心、餐飲設施及旅館等，林聲也為提拔南部優秀的藝文工作者，籌劃協助在地中小型藝文團體的進駐空間，與年輕創作家的展演平台，透過文化氣息的擴散，為台南市打造嶄新的城市門面。

昕力資訊姚勝富董事長表示，此次與林聲文化攜手投入國家指標性的文化建設專案，對昕力來說是一個難能可貴的機會。近幾年全球資訊科技突飛猛進，昕力憑藉過去累積 20 年協助多家大型企業數位轉型的堅實成果，成為台灣最具實力能整合各方技術並落地的領導廠商，包括數位應用服務中台、智慧支付、ESG 智慧節能、碳足跡管理等創新技術，全面導入園區服務中。