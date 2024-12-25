昕力資*推出 gadoScout AI驅動異常偵測系統 四大產品線逐步成形

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-25 16:00

‌



數位軟體商昕力資訊 *(7781-TW) 今 (25) 日宣布推出 AI 驅動的端點異常偵測系統 gadoScout，並將在年底於越南河內舉辦旗下碳管理平台 GreenSwift 的發表會，積極布局海外市場，新產品使昕力的四大產品線逐步成形，展現其數位轉型解決方案的完整布局。

昕力資訊 * 總經理葉怡蘭表示，公司深入客戶工作現場多年，以換位思考的邏輯進行產品研發，致力打造創新且符合客戶普遍需求的產品。此次在越南的產品發表會將邀請多家指標性國際策略合作夥伴參與，持續推動 MIT 精品進軍海外市場。

‌



gadoScout 系統採用機器學習技術，透過行為模式分析判斷異常流量及潛在威脅，提供企業 7x24 全天候的系統監控，相較於傳統靜態規則，能更有效識別各類攻擊模式並降低誤報機率，協助企業維運團隊提前發現潛在問題，並可根據企業特定業務場景訓練專屬模型，透過持續學習提高偵測準確率。

在企業效能優化方面，gadoScout 的早期預警功能可有效降低誤報及錯報，使網站可靠性工程（SRE）團隊能聚焦於解決真正的問題與威脅，且提供統一平台，整合上下文資訊，協助各團隊精準定位問題根源，提升溝通效率並降低管理成本。