昕力資*明實施庫藏股 3/25首次臨時股東會

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-16 17:28

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昕力資 *(7781-TW) 今 (16) 日宣布，將於明 (17) 日啟動庫藏股回購計畫，預計買回 1600 萬股，價格區間為每股 6 至 10 元，是登錄興櫃以來首次啟動。

昕力資 * 董事長姚勝富指出，公司 AI 及數位轉型產品線已臻成熟，未來將提供企業完善的轉型服務。目前主要客戶為金融業，未來將擴展至醫療產業，預計成為 2025 年主要成長動能。

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在海外布局方面，昕力資以越南金融保險業為首選目標市場，規劃於明年第一季進行增資，下半年申請 IPO，對未來營收及獲利展望樂觀。