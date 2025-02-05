森鉅單月營收站穩4億元大關 規劃美國田納西州建立複合板廠

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-05 10:36

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車用複合板廠森鉅 (8942-TW) 今 (5) 日公布最新營收資訊，2025 年 1 月營收 4.2 億元，爲連續 3 個月營收站上 4 億元大關，同時爲連續 3 個月營收呈現年成長的走勢。森鉅並規劃在美國田納西州建立複合板廠。

森鉅 1 月營收爲 4.2 億元，月減 12.59%，年增 14.53%。

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森鉅運輸用複合板材以美國客戶爲主，森鉅先前法說會指出，今年美國客戶車隊的擴充運能的計畫向後遞延，美國市場目前的訂單狀況並不明朗，但預估 2025 年下半年應會有較明顯的訂單回籠，預估是下半年優於上半年。

森鉅 2024 年前三季營收 31.33 億元、年減 32%，毛利率 35.81%、年減 5.33 個百分點，主要是去年併購電商創業家 (8477-TW) 納入合併報表影響，但森鉅主要獲利的複合板毛利率依舊維持在 38-39% 左右，跟以往大概 40% 相差不大。差不了多少，森鉅 2024 年前三季稅後純益 7.62 億元，年減 50%，每股純益 3.83 元。