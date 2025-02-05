269%！小鵬睽違30月反超理想成陸新勢力銷售冠軍 比亞迪總銷量破30萬續領風騷
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-05 13:40
近日，多家中國車廠陸續公佈今年首月銷量成績，呈現開門紅與月減表現並存局面，而在造車新勢力方面，小鵬 (09868-HK) (XPEV-US) 以交付 3 萬 350 輛，年增率 268.88%，反超理想 (02015-HK)(LI-US) 重新成為造車新勢力的領頭羊。
眾多中國車廠中，比亞迪 (002594-CN) 上月以 30.05 萬輛的銷量蟬聯冠軍，年增率 49%，其中新能源車款佔比超 80%。這一成績不僅彰顯比亞迪在新能源汽車市場的領先地位，也體現其全球化佈局的成效。比亞迪上月出口 6.63 萬輛，年增 83.4%，創下單月出口歷史新高紀錄。
浙江吉利汽車 (00175-HK) 則成為已公佈銷量數據車廠中，1 月銷量呈現月增與年增表現的車廠，總銷量達到 26.67 萬輛，月增 27%，年增 24.9%，主要得益於該公司產品創新、市場行銷及全球化戰略方面的持續努力。
奇瑞以 22.43 萬輛銷量排名第三，年增 10.3%，雖不如比亞迪和吉利亮眼，但憑藉「多品牌戰略」實現開門紅，截至 1 月已連 6 月單月銷量突破 20 萬輛。
與此同時，中國造車新勢力的銷量格局則發生顯著變化。小鵬汽車上月以 3.04 萬輛銷量，時隔 30 個月重回造車新勢力銷量榜首，主要因為小鵬在產品創新、技術研發以及市場行銷方面的持續投入。截至上月底，小鵬爆款車型 MONA M03 連兩月銷量超過 1.5 萬輛，P7 + 上市兩個月銷量累計破 2 萬輛。
理想上月則交付新車 2 萬 9927 輛，年減 3.97% 且季減 48.85%，零跑 1 月則交付新車 2 萬 5170 輛，年增 105%，小米 SU7 上月則交付逾 2 萬輛，連 4 月銷量逾 2 萬輛，賽力斯新能源銷量則達 1 萬 7906 輛，問界 M9 系列 1 萬 2483 輛，連十月蟬聯中國 50 萬人民幣以上豪車銷量冠軍寶座。
小鵬的優異表現看似輕鬆，其實並不容易，因其自 2022 年底以來，受定價混亂及交付不及預期等問題影響，小鵬股價一路下跌，從高點一度崩跌達 85%，市值一度跌破 500 億港元關口。市值長期低於理想跟蔚來，成為造車新勢力中存在感最低的一家。
從整體來看，儘管交付數據不錯，但中國車市整體呈現下滑趨勢，小鵬儘管連 3 月交付逾 3 萬輛，但月減 17% 左右。由此可見，儘管 1 月交付數據較一年前有所上升，但跟上月比較依舊不容樂觀，有分析人士甚至指出，經過去年 12 月衝量的提前透支，加上 1 月的春節假期，今年並未實現開門紅。
對於未來車市走勢，行業人士普遍認為，汽車業單純以價格為銷售策略的時代已經過去，唯有持續創造用戶價值的企業才能穿越週期。
黃河科技學院客座教授張翔說：「新能源汽車市場有望保持快速發展動能。隨著技術不斷進步和政策持續支持，新能源汽車在續航里程、充電速度、智能駕駛等方面有望取得新的突破，產品力將進一步提升。」
他還表示，車市競爭將愈發激烈，各車廠將圍繞技術創新、產品優化、品牌建設和服務提升展開更激烈追逐。對消費者來說意味著將有更多優質、高性價比的產品可供選擇，車市未來充滿無限可能。
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