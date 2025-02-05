269%！小鵬睽違30月反超理想成陸新勢力銷售冠軍 比亞迪總銷量破30萬續領風騷

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-05 13:40

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奇瑞以 22.43 萬輛銷量排名第三，年增 10.3%，雖不如比亞迪和吉利亮眼，但憑藉「多品牌戰略」實現開門紅，截至 1 月已連 6 月單月銷量突破 20 萬輛。

與此同時，中國造車新勢力的銷量格局則發生顯著變化。小鵬汽車上月以 3.04 萬輛銷量，時隔 30 個月重回造車新勢力銷量榜首，主要因為小鵬在產品創新、技術研發以及市場行銷方面的持續投入。截至上月底，小鵬爆款車型 MONA M03 連兩月銷量超過 1.5 萬輛，P7 + 上市兩個月銷量累計破 2 萬輛。

理想上月則交付新車 2 萬 9927 輛，年減 3.97% 且季減 48.85%，零跑 1 月則交付新車 2 萬 5170 輛，年增 105%，小米 SU7 上月則交付逾 2 萬輛，連 4 月銷量逾 2 萬輛，賽力斯新能源銷量則達 1 萬 7906 輛，問界 M9 系列 1 萬 2483 輛，連十月蟬聯中國 50 萬人民幣以上豪車銷量冠軍寶座。

小鵬的優異表現看似輕鬆，其實並不容易，因其自 2022 年底以來，受定價混亂及交付不及預期等問題影響，小鵬股價一路下跌，從高點一度崩跌達 85%，市值一度跌破 500 億港元關口。市值長期低於理想跟蔚來，成為造車新勢力中存在感最低的一家。

從整體來看，儘管交付數據不錯，但中國車市整體呈現下滑趨勢，小鵬儘管連 3 月交付逾 3 萬輛，但月減 17% 左右。由此可見，儘管 1 月交付數據較一年前有所上升，但跟上月比較依舊不容樂觀，有分析人士甚至指出，經過去年 12 月衝量的提前透支，加上 1 月的春節假期，今年並未實現開門紅。

對於未來車市走勢，行業人士普遍認為，汽車業單純以價格為銷售策略的時代已經過去，唯有持續創造用戶價值的企業才能穿越週期。

黃河科技學院客座教授張翔說：「新能源汽車市場有望保持快速發展動能。隨著技術不斷進步和政策持續支持，新能源汽車在續航里程、充電速度、智能駕駛等方面有望取得新的突破，產品力將進一步提升。」