思必瑞特將以每股70元登興櫃 凍晶技術突破PRP限制

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-23 10:40

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思必瑞特 (7790-TW) 本周五 (27 日) 將以每股 70 元登興櫃，思必瑞特專注開發高濃度血小板凍晶技術 (PLT) 製備服務，突破傳統高濃度血小板血漿 (PRP) 限制，創新技術將顛覆傳統 PRP 增生療法，開創血小板精準醫療時代，提供精準化再生醫療解決方案。

董事長林道隆表示，思必瑞特導入藥品化規格及標準，採用創新的生物鑄造廠「 Biofoundry」模式，結合血液分離、凍晶製備、定量檢測與放射線滅菌等技術環節，並克服傳統 PRP 高濃度血小板血漿缺乏標準化流程、療效不一致的痛點，並將專利技術商業化。

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此外，思必瑞特同步導入 E 化管理系統，提升智能化管理水平，簡化收檢流程，提高檢測準確性與效率。

思必瑞特指出，PLT 凍晶技術為醫療機構提供定劑定量、安全且靈活的治療選項。目前已與超過 1200 家台灣醫療院所合作，應用範圍包含醫學美容、骨科及復健領域。

思必瑞特目前在台灣、日本、美國、中國等地已取得 11 項專利，另有 10 項跨國專利正在審查中，範圍涵蓋血小板乾粉製備技術、血小板臨床應用、新型血袋裝置及醫療輔料的特殊技術。

思必瑞特 2023 年營收新台幣 1.79 億元，而 2024 年上半年營收已達 1.04 億元，近三年毛利率則穩定維持 80% 以上。目前每季約處理 2000 件以上客戶訂單，且呈現逐季成長趨勢。