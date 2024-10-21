富鼎中高壓MOS導入散熱廠 搭伺服器規格升級潮

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-21 17:22

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MOSFET 業者富鼎 (8261-TW) 長期深耕中高壓功率元件市場，隨著伺服器電源功率不斷攀升，市場對中高壓 MOSFET 需求強勁，富鼎產品目前已導入散熱大廠中，相關業績今年呈現倍增，預計在散熱規格持續升級下，明年相關業績將續增，成為明年成長動能。

輝達 (NVDA-US) 最新 AI 晶片 GB200 功耗大增，單顆就超過 1000 瓦，也必須採用更強效的散熱解決方案，帶動散熱規格大升級，除了導入更多風扇外，也加入液冷解決方案，推升散熱相關供應鏈迎來爆發成長期。

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富鼎是台廠少數專注在中高壓的 MOSFET 業者，過去幾年已切入伺服器供應鏈，直接供貨給散熱與電源大廠，今年受惠散熱規格升級，富鼎相關業績也較去年呈現倍增。