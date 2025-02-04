製鞋業加速投資印尼設廠來億手筆大 鈺齊加碼2000萬美元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-04 19:16

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鞋品市場可望回溫，製鞋業者繼中南半島各國後，相中擁有人口紅利的印尼持續投資擴產，鈺齊 - KY(9802-TW) 今 (4) 日公告對印尼孫公司再加碼投資 2000 萬美元，一舉推升對此一印尼孫公司投資金額到 6000 萬美元，同時，各製鞋業者對印尼的投資都在加碼中。。

就鈺齊 – KY 而言，生產工廠遍布中國大陸、越南及柬埔寨，鈺齊 - KY 為擴大產能，2023 年設立柬埔寨齊錠廠、越南鈺騰廠，2024 年設立印尼齊樺廠，擴大海外生產據點。但在各區域產值比重，鈺齊 – KY 在 2024 年的越南、柬埔寨、中國占比分別為 58.93%、 27.47% 及 13.6%，仍以中南半島區域爲主。

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鈺齊 - KY2024 年營收 146.11 億元，毛利率 19.08%，年增 0.17 個百分點，稅後純益 13.76 億元，年減 8.05%，每股純益爲 7.23 元，

而來億 - KY(6890-TW) 日前則公告由印尼億宥新廠取得 BIP 工業區 8.7 公頃土地；來億 - KY 表示，因持續看好未來需求，來億 - KY 決議以新增 1 億美元擴大印尼投資，新增印尼第三個工廠。未來隨著印尼新廠陸續投入及量產，產能大幅增加，將挹注成長新動能。