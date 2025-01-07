鈺齊-KY現增案完成募集7.6億元 現增股1/10上市交易

鈺齊 - KY(9802-TW) 以發行 1 萬張現增股籌資，今 (7) 日宣布完成募集，此一現增案以每股 76 元溢價發行，募集 7.6 億元，現增股將在 1 月 10 日上市交易。鈺齊籌資預計資金將用於償還銀行借款及充實營運資金。