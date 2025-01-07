鈺齊-KY現增案完成募集7.6億元 現增股1/10上市交易
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-07 19:17
鈺齊 - KY(9802-TW) 以發行 1 萬張現增股籌資，今 (7) 日宣布完成募集，此一現增案以每股 76 元溢價發行，募集 7.6 億元，現增股將在 1 月 10 日上市交易。鈺齊籌資預計資金將用於償還銀行借款及充實營運資金。
鈺齊 - KY 2024 年前三季營收 102.23 億元，毛利率 18.52%，年減 0.7 2 個百分點， 2024 年前三季稅後純益 7.92 億元，年減 44.77%，每股純益達 4.16 元。
鈺齊集團成立近 30 年，已跟五十餘家國際知名品牌建立起堅實合作夥伴關係，在多元運動休閒領域，共同協力開發多樣式鞋款，以滿足各品牌愛好者需求，目前鈺齊主要開發代工品牌計有 Altra、Engelbert Strauss、La Sportiva、Meindl、MERRELL、NNormal、ON Running、Salewa、The North Face、Timberland、VANS 等。
鈺齊 - KY 今天收盤價報 116.5 元，下跌 3.5 元或 2.92%，成交量萎縮爲 1025 張。
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