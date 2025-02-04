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鉅亨速報

營收速報 - 羅昇(8374)1月營收3.78億元年增率高達44.84％

鉅亨網新聞中心 2025-02-04 17:15


羅昇(8374-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣3.78億元，年增率44.84%，月增率-3.1%。

今年1-1月累計營收為3.78億元，累計年增率44.84%。

最新價為114元，近5日股價下跌-5.81%，相關電機機械下跌-2.5%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+287 張
  • 外資買賣超：+105 張
  • 投信買賣超：+180 張
  • 自營商買賣超：+2 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 3.78億 45% -3%
24/12 3.90億 82% -6%
24/11 4.14億 78% 1%
24/10 4.11億 80% 18%
24/9 3.48億 25% -13%
24/8 4.00億 57% 61%

羅昇(8374-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為變頻器/自動化驅動控制系統。自動化傳動系列。控制器及監控系統。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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