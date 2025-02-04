【量大強漲股整理】DeepSeeK受害股，受惠股報你知?潛力股大公開?

鉅亨研報 2025-02-04 18:21

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觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 151.94 億元，投信賣超 15.15 億元，自營商賣超 39 億元，三大法人合計賣超 206.09 億元

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權值股方面，今日三大權值股漲跌互見，(2330-TW) 台積電，上漲 2.34%，收在 1095 元，台積電最先進的 1 奈米製程新廠傳將落腳台南沙崙，計劃打造可容納六座 12 吋廠的超大型晶圓廠，此舉將進一步強化南科先進製程生產聚落的綜效，並串聯北接嘉義、南連高雄與屏東等地的國科會科學園區，成為「大南方新矽谷推動方案」的核心指標投資，此計畫不僅展現台積電持續深耕台灣的決心，也預期將帶動南部半導體產業鏈的發展，吸引更多關鍵供應鏈廠商進駐，進一步提升台灣在全球晶圓製造領域的競爭力；(2317-TW) 鴻海，下跌 0.3%，收在 165 元，美國宣布對墨西哥進口產品課徵 25% 關稅，市場擔憂鴻海可能受到衝擊，不過，對於美國關稅政策的變動，鴻海董事長劉揚偉先前曾表示，鴻海已準備好應對措施，且公司採取代工經營模式，關稅影響主要由客戶端承擔，客戶可能因此調整區域生產策略，但由於鴻海在全球的生產布局領先業界，能夠更靈活地應對變化，因此受到的影響預計會比競爭對手小，隨著全球供應鏈持續調整，鴻海在不同地區的產能配置及應變策略將成為關鍵優勢；(2454-TW) 聯發科，下跌 0.67%，收在 1490 元，DeepSeek 橫空出世，AI 生態版圖重塑，業界透露，AI 開發模式正從過去仰賴大型 CSP（雲端服務供應商）的主導，逐步轉向中小企業與終端應用的百花齊放，加速 AI 技術的普及與創新。其中，台廠聯發科率先卡位，與輝達（NVIDIA）合作推出搭載 GB10 超級晶片的個人 AI 電腦 Project DIGITS，搶攻邊緣 AI 市場，隨著 DeepSeek R1 模型於 NVIDIA NIM（輝達推理微服務）正式上線，AI 應用範圍將迅速擴大，帶動新一波 AI 技術與終端產品的成長。

經濟日報冠軍股一檔接一檔噴出，DeepSeek 受惠股，(3661-TW) 世芯 - KY，亮燈漲停板! 來到 3245 元大關，經濟日報 3130 領先預告後 =>3245 就是噴出向上!

加上受惠 DeepSeek 效應，將激發更多廠商投入自行開發 AI 的 Asic 晶片，市場更聯想，此舉將讓世芯 - KY 受惠，甚至點名世芯 - KY 為 DeepSeek 概念股，讓股價噴出! 世芯 2024 年營收為 519.76 億元，年增 70.5%，改寫新高，去年前三季每股淨利 58.43 元；佳螢通通領先預告在前面，事後驗證!

AI 題材 2025 年持續發燒，輝達執行長黃仁勳於 CES 演講時明確指出「機器人的 ChatGPT 時刻即將來臨」，特斯拉也計劃今年生產數千個人形機器人 Optimus，專家看好 AI 人型機器人題材，正是今年買盤主軸。

佳螢本周經濟日報冠軍股，(2049-TW) 上銀，更是大漲超過 8% 以上，來到 313 元大關! 我們經濟日報 293 納入後也大漲來到 313 元。

掌握機器人關鍵零組件的供應鏈廠商，(2049-TW)，上銀，受惠 AI 技術進步，加上市場研調機構預測，2025 年全球人形機器人市場將實現量產，預計 2027 年市場規模將破 20 億美元，年複合成長率達 154％，人型機器人不僅可執行製造業任務，更可在家庭、醫療、物流等領域扮演輔助角色，傳動元件大廠上銀搶進 AI 機器人商機，與集團內 (4576) 大銀微系統，已掌握各項關鍵零組件自主開發，法人分析，()上銀擴大布局機器人領域，將帶動其機器人相關產品營收比重自 2024 年的 7％向上提升，目前也正與美國新創業者開發物 AI 流機器人，預計今年下半年將開始小批量產，機器人相關營收可望於 2026 年達到 10％，這些股票的大漲通通驗證佳螢的選股。

除了 DeepSeek 帶來的商機，另一方面，因駭客事件頻傳，資安成為市場剛性需求，也是資服股的亮點，昨日才在【股市期皇后中】點名預告的川普政策扶植股，(6112-TW) 邁達特，更是兩天噴出兩根漲停! 佳螢也早造在經濟日報預告!

(6112-TW) 邁達特，領先預告後，再創波段新高! 57=>67.7，整整大漲近 2 根漲停，相中 AWS、微軟及 Google 等三大公有雲資料中心在台落地所衍生的企業用雲商機，繼 2024 年上半年正式獲得 Google Cloud 菁英級夥伴資格後，後續又拿到 AWS 遷移認證資格、近 70 張微軟專業證照，利多發酵，持續點火。

佳螢一在點名預告的 BBU+AR 雙題材冠軍股，(6558-TW) 興能高，在雙題材加持下，股價持繼續表現強勁，今日再創波段新高! 來到 64.7 元大關! 經濟日報 48.2 領先預告後一路噴出來到 64.7 整整大漲三成以上!

1.17 節目預告券資比早已衝破六成以上，佳螢也早就預告將運軋空機會，果然噴出大漲! 亮燈停! 再創波段新高! 興能高作為專注於穿載式產品鋰電池生產的公司，不僅是 BBU+AR 雙題材，並且也是營收雙增股，【由虧轉盈】，在燃料電池及可再生能源領域的持續投資，加強了其在市場中的競爭力，隨著全球對電動車及可再生能源需求的增長，興能高未來的發展潛力仍然值得關注，市場普遍對其未來表現保持樂觀預期，認為其將繼續受益於綠色能源及先進科技的發展。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師