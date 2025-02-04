輝能法國超級工廠獲雙許可 今年正式動工

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-04 16:26

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鋰陶瓷電池輝能科技今 (4) 日宣布，其位於法國敦克爾克的超級工廠 (Giga Factory) 已順利於 2024 年 12 月 16 日取得建築許可、2024 年 12 月 18 日取得環評許可，預計今年正式動工，彰顯公司對潔淨能源承諾的執行力和領先地位。

輝能指出，儘管在電動車產業面臨挑戰的大環境下，公司不僅堅定履行計畫，還穩步前進，展現企業實現諾言的決心與能力。

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輝能自 2023 年 5 月發布法國選址消息以來持續努力不懈，半年內完成第一階段共 13 場公聽會通過當地人民的監督，隨後於 2024 年 5 月同步提交建築許可與環境評估兩份文件申請、10 月完成公眾諮詢，並在 7 個月內取得雙許可。

此次成功得益於輝能台灣與法國團隊的通力合作，以及法國政府與各界的鼎力支持。在此，輝能科技向所有支持者致以誠摯感謝。