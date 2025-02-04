致伸深耕AIoT應用見效 警用監視、安控業務成長可期

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-04 16:52

‌



電腦週邊廠致伸 (4915-TW) 近年積極布局 AIoT 應用市場，法人看好致伸從警用設備、安全監控到智慧機器人等多元業務開始發酵，加上 AI PC 商機興起，第一季營運可望走強。

法人分析， AI PC 周邊產品需求持續提升，加上美系客戶相機產品重啟拉貨，為致伸挹注營運動能；其次，警用設備市場開始起飛，作為美系警用產品品牌主要代工廠，致伸不僅受惠美國市場需求增溫，近期更積極拓展海外業務。

‌



在警用市場發展上，根據 Business Research 統計，全球警用隨身攝影機市場規模預計從 2024 年的 36 億美元，大幅成長至 2030 年的 192 億美元；目前美國警用相機滲透率僅 14％，相較於澳洲的 30％仍有相當大的成長空間，其他國家的滲透率更僅處於個位數，顯示國際市場潛力可觀。

在新客戶開發方面，致伸積極布局送餐機器人、車用聲學、工廠聽覺及視覺監測等新興領域，致伸也持續拓展公共安全產品線，包括校園與社區監控錄影機、無人機及電擊槍等，部分產品預計於今年下半年推出。法人預期，隨著這些新業務陸續發酵，將有助於改善公司整體產品組合。

因應業務成長需求，致伸也積極擴充產能，泰國廠二期預計於 2026 年第一季完工，屆時將可滿足客戶多元產能配置需求。