中鋼黃建智：今年擬定四大經營方針 推動提升產品VP值
鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-01-24 17:57
中鋼 (2002-TW) 董事長黃建智今 (24) 日率經營團隊向同仁拜年，他表示，期待鋼市今年能夠「蛇來運轉、蛇年行大運」，中鋼今年也擬定四大經營方針，並推動提升產品 VP (Value Performance) 值、一步一步提升公司營運績效。
黃建智表示，展望新的一年，中鋼四大經營方針分別為「精緻綠能 啟商機」、「數位創新 增效益」、「低碳節能 拚永續」及「產鏈協同 創價值」，並期許同仁應用「快速、大膽、彈性」的理念，賦予二軸三轉新動能來迎接挑戰。
黃建智進一步表示，中鋼去年精緻鋼品銷量占比 11.1%，貢獻毛利占比超過 75%，顯示發展精緻鋼品是正確策略，除塑造鋼品的價值，也帶動供應鏈轉型，不僅幫助客戶創造價值，同時也為中鋼創造價格。
中鋼經營團隊除了向同仁恭賀新春，祝福新的一年「蛇來運轉、蛇年行大運」，同時對於年節期間堅守工作崗位的同仁表達感謝，並提醒各單位特別注意工安，以及同仁在年假的休假期間返鄉過節的交通安全，與做好健康管理。
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