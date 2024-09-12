交流資服攜手星國紅點支付 拓海外版圖

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-12 18:41

‌



金融科技業者交流資服 (6984-TW) 今 (12) 日宣布創下海外市場的重要里程碑，與新加坡最大本土線上支付業者 Red Dot Payment 紅點支付 (以下簡稱 RDP) 合作，將聯手開拓亞太數位支付市場。

RDP 服務範圍遍布亞太 10 個國家和地區，為多家國際連鎖飯店集團、豪華汽車品牌、跨國娛樂公司提供在線支付解決方案、信用解決方案。

‌



透過此次戰略結盟，交流資服運用旗下業務「第三方支付 ACpay」提供 RDP 指標性客戶於台灣的支付清算處理，進而成為國際連鎖品牌在台重要的金流服務供應商。

而交流資服也可運用 RDP 在海外的布局，協助台灣品牌輕鬆完成國外跨境收款服務。

交流資服前 8 月合併營收 8309 萬元，年增 44.97%，受惠於第三方支付、無現金支付、無人經濟市場等金融科技的蓬勃發展，旗下兩大業務「第三方支付 ACpay」、「電商服務 iCarry」維持穩健成長態勢。