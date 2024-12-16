資服股新兵報到 博弘雲端上櫃強漲25% 中籤戶現賺近3萬

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-16 10:50

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資訊軟體服務商博弘雲端 (6997-TW) 今 (16) 日以承銷價 101 元上櫃掛牌交易，早盤以 129 元價開出，最高來到 130.5 元，漲幅超過 25%，展開掛牌蜜月行情，博弘表示，隨著全球雲端產業需求持續高漲，並結合東南亞地區雲端產業的快速增長趨勢，對未來營運動能相當樂觀。

博弘 2019 年成為遠傳的子公司，一方面為「遠傳大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）挹注雲端能量，同時與遠傳業務團隊攜手拓展數位轉型的新藍海。

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遠傳電信總經理暨博弘雲端董事長井琪表示，相信在博弘厚實的多雲整合能力以及豐富的跨國經驗下，搭配遠傳深耕智慧資通訊，不僅可助力台灣的企業提供合身適切的解決方案，並將技術力輸出海外。

博弘雲端總經理何冠生認為，各行各業對多雲與混合雲環境的需求逐漸提升，並快速增強大數據分析能力、AI 應用、災害復原機制、維運託管服務，而博弘的核心競爭力在於跨雲平台技術整合能力，能無縫結合 AWS、GCP 和 Azure 等主流雲端平台，並透過自有的雲端服務與合作夥伴的 ISV(獨立軟體供應商) 解決方案，為企業提供豐富的資源和工具，協助客戶深化數據分析與 AI 應用，實現更高的商業價值。

目前博弘自有研發產品中，AICOM 智能雲端管理平台以及運用生成式 AI 與推論引擎，提供多輪對話機器人服務，可強化不同產業的雲端應用能力，提升用戶黏著度。