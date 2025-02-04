因中國關稅生效 美元走強、澳元隨人民幣下跌

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-02-04 15:10

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由於美國對中國商品加徵關稅，美元周二 (4 日) 兌主要貨幣轉強，在北京迅速採取報復行動下，人民幣和澳元遭遇拋售走貶。

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美國總統川普政府於當地周二凌晨 (格林威治標準時間 0501) 開始，對來自中國的進口商品加徵 10% 的關稅。北京方面隨即宣布，將於 2 月 10 日起對美國汽車、農用設備和能源運輸等產品徵收關稅。這重新引發了人們對全球貿易戰擴大和可能長期化的擔憂。

此前川普與渥太華和墨西哥城在最後一刻達成協議，一度使關稅擔憂有所消退，但美國並未與中國達成一致。

Natixis 資深經濟學家 Gary Ng 表示：「與加拿大和墨西哥不同，美國和中國顯然更難就川普在經濟和政治上的要求達成一致。」 他還表示，「先前市場對迅速達成協議的樂觀情緒仍然不確定。即使兩國能夠在某些問題上達成一致，關稅仍有可能被用作一種反覆使用的工具，這可能是今年市場波動的主要來源。」

離岸交易中，人民幣下跌約 0.3%，至 1 美元兌 7.3213 元人民幣，儘管這遠高於隔夜觸及的 7.3765 歷史低點。由於中國大陸市場仍在為期一周的農曆新年假期休市，周三之前沒有官方的人民幣交易。

澳元通常被視為人民幣的流動替代品，周二也下跌 0.7% ，至 0.6186 美元，但遠高於周一的 0.60886 美元低點，這是近 5 個月來的最弱水準。

其他貨幣走勢

在加拿大總理杜魯道和墨西哥總統辛鮑姆表示，他們已同意加強邊境執法，以回應川普打擊移民和毒品走私的要求後，兩國獲 1 個月緩衝期，並使加元、墨西哥披索和歐元隔夜大幅反彈。然而，周二，加元兌美元下跌 0.4% 至 1.4485 加元，墨西哥披索下跌約 0.4%，至 1 美元兌 20.4100 披索。

TD 證券分析師在報告中指出：「在當天晚些時候宣布這一消息後，風險情緒明顯改善，但我們提醒，如果月底前沒有達成持久協議的具體跡象，貿易擔憂可能會再次開始對市場構成壓力。」

他們還補充說，「我們追蹤的交易不確定性正在上升，而不是下降，這表明市場將繼續對外匯中與這種破壞主題相關的風險溢價進行定價。」

TD 預計，「美元兌加元 (USDCAD) 的下跌將是短暫且淺層的」，基於加拿大「相對疲軟的宏觀經濟故事」以及貿易不確定性，該貨幣對將在 3 月底前升至 1.50 加元。